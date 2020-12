Alcalde de Espinal desmiente hostigamiento y amenazas a empleados municipales

Redacción Noreste



El secretario del Ayuntamiento y directores de área renunciaron a sus cargos, debido a que les redujeron el salario y son acosados laboralmente, situación que no estaban dispuestos a permitir y por tal motivo decidieron separarse del cargo que les fue conferido.

De los primeros en renunciar fue Víctor Manuel Allende Retureta, secretario del Ayuntamiento; Eder Uriel Lima Gutiérrez, tesorero municipal; Marta Arroyo Báez, directora de Cultura; Luis Armando Paredes Juárez, director del COMUDE; Luis Ángel Lima Gutiérrez, director de Tránsito Municipal; Lorena Retureta, directora de la Instancia de la Mujer, Lucia Patricio, encargada del área de enlace municipal y Cesareo Pérez González, director de Catastro, señalando que son acosados laboralmente y que les pidieron inclinarse hacia un candidato, por lo que al no estar de acuerdo decidieron renunciar a su trabajo.

Los ahora ex funcionarios públicos mencionaron que habían decidido tomar esta decisión pues los amenazaron con que debían de apoyar a cierto candidato, que eran indicaciones superiores y que tenían que hacerlo a la fuerza.

El aún secretario del Ayuntamiento mencionó que les bajaron el sueldo y todas las decisiones y la entrega de apoyos pasaban por la autorización del contralor municipal Enrique Cárcamo González, y no se mueve nada sin el aval de él, «llegó el punto de presionarnos, diciéndonos todos los días que nos iban a correr, por eso decidimos renunciar» agregó.

Cabe mencionar que a esta renuncia colectiva se sumaron los integrantes del Comité Directivo Municipal del PRD conformado por el Presidente Presidente Erasmo Carlos Pérez Luna; Secretario General, Florentino Cruz García; Secretario de Asuntos Electorales y Alianzas, Víctor Manuel Allende Retureta y Acción Juvenil, Armando Paredes Juárez, quienes no están de acuerdo en los rumbos que están tomando este partido político en Espinal.

Mientras tanto y ante la polémica que causó esta renuncia colectiva de funcionarios municipales, el alcalde León Humberto Pérez Candanedo mencionó que nadie ha condicionado el trabajo a los empleados municipales, «los que se fueron así lo decidieron a nadie se les retiene a la fuerza, siempre se les respetaron sus derechos laborales» destacó.

Indicando que se fueron unos cuantos, la mayoría del personal está trabajando aquí en el Ayuntamiento, yo no condicionó el trabajo de nadie, creí que eran mis amigos pero ya veo que no, si decidieron irse, adelante que les vaya bien, no se les puede retener a la fuerza.