Alcalde de Orizaba asegura que hay más fábricas automotrices que quieren instalarse en México

Veracruz, Ver.- El alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, dio a conocer que no solo la empresa automotriz Tesla busca instalar una fábrica en México, sino también la marca Stellantis.

El también empresario automotriz dijo que sus empresas son distribuidoras de marcas como Jeep, Chrysler y la misma Stellantia, con los cuales ha intentado dialogar para que se instalen en la entidad veracruzana.

El funcionario municipal reconoció qué Orizaba no es opción para instalar la fábrica automotriz pues no cuenta con un terreno tan amplio, a pesar de que sí hay condiciones externas para que puedan trabajar.

En otro tema, dijo que no se arrepiente ni se arrepentirá de haber sacado a, cerca de 40 menores de edad de una fiesta para ponerlos en resguardo y posteriormente entregarlos a sus padres.

«Están proliferando fiestas donde se cobra y se emborrachan menores de edad, yo creo que tú tienes hijos y no te gustaría que un hijo de 14 años se fuera a meter a un lugar, donde no le permiten entra a un bar pero van a una casa particular donde les cobran y les dan bebidas y otras cosas. ¿Qué hicimos?, tomar a esos muchachos, llevarlos, resguardarlos para que no les pasara nada, no se les cobró, no estuvieron detenidos, y entregárselos a sus porque estaban desprotegidos, muchachos de 14 – 15 años, de eso no me voy a arrepentir y voy a seguir haciéndolo», remató.