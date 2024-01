Alcalde de Tantoyuca se presume usa armas del ayuntamiento para fines personales

Tantoyuca, Ver.- Ya lo dijo Benito Juárez, “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”, y el más claro ejemplo está en el municipio de Tantoyuca, donde se dieron a conocer estas imágenes que indignan a la sociedad, pues mientras los maleantes andan desatados haciendo de las suyas, se presume que el presidente municipal, Jesús Guzmán Avilés se llevó las armas (que estaban destinadas a la policía municipal) a su casa y, en plena borrachera junto con sus empleados, posan con ellas.

Sabiendo que no había manera de desmentir lo expuesto en las fotos, donde sale con Orlando Moreno, su jefe de escoltas y un muchacho que les ayuda con la limpieza de la casa, de nombre Fortunato, el Alcalde cínicamente dice a los medios que no tiene una buena policía y que no les alcanza para cubrir la demanda de seguridad que pide la gente.

Vaya doble moral de estos panistas, que en lugar de velar por la seguridad del pueblo se adueñan de los pocos insumos que les llegan y posan con esas armas que deberían usar elementos capacitados y calificados para ello, y no borrachos que pueden causar un accidente o lesionar a alguien.

Este tipo de actos son reprobables, porque Guzmán Avilés, como primera autoridad del municipio, debe poner el ejemplo y su gente hacer lo mismo, para garantizar a la ciudadanía un gobierno eficiente. Aquí tendría que haber consecuencias y ser llamados a cuentas. Aunque sabiendo cómo se la gastan los panistas, “tiran la piedra y esconden la mano”, van a salir a deslindarse y acusar temas políticos.

Las imágenes valen más que mil palabras y ahora se entiende la causa de la inseguridad en el municipio, el “desinterés” de su autoridad. Llegará el momento que intervenga el estado o la federación y ahí esta banda de pillos tendrán que ponerse a rezar, porque no habrá PAN que los salve.

Habrá que tener cuidado con esta gente, porque ya vimos que no les importa violar la ley y adueñarse de armas exclusivas para la seguridad del pueblo.

Con información de Agencias