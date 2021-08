Alcalde electo de Tihuatlán se solidariza con los damnificados de «Grace»

Gutiérrez Zamora, Ver.-Los taxis que cargan pasaje para Hueytepec incumplen las medidas sanitarias de protección aprobadas por las autoridades para evitar la propagación del COVID-19, lo cual los convierte en un foco de contagio lo cual se está observando en esta comunidad donde los casos se han disparado considerablemente.

En un recorrido efectuado por dicha base y por quejas ciudadanas se logró identificar que en la mayoría de las unidades de transporte supervisadas, no se cumplía con el distanciamiento mínimo entre pasajeros, no se sanitizaban los taxis y peor aún, tanto choferes como pasajeros no usaban el cubrebocas.

Otra de las observaciones con los taxis que corren a Hueytepec es que se excedían en el aforo máximo permitido lo cual es de tres a cuatro pasajeros cono máximo:

«Los taxistas no respetan las medidas sanitarias, hay quienes nos cuidamos y no es justo para nosotros que suban a los carros gente que no trae cubrebocas, así como van a bajar los contagios», dijo un usuario de transporte.

Ante esta situación y para garantizar el respeto a las normas de seguridad y protección personal, habitantes de Hueytepec denunciaron los hechos a la Jurisdicción Sanitaria número 4 así como a Tránsito Local y Delegación de Transporte, pero a casi una semana de haberlo hecho ninguna de dichas autoridades ha tomado cartas en el asunto.

Por fuentes extraoficiales y en voz de algunos choferes de esta ruta se logró conocer que presuntamente gozan de la complacencia de Jurisdicción Sanitaria, Tránsito Local y Delegación de Transporte porque tienen acuerdos monetarios para trabajar así, sin cumplir las medidas sanitarias.

«Si pagamos por un servicio, si sabemos cómo está la ola de contagios, es justo que los taxistas usen cubrebocas y que nieguen el servicio a las personas que no lo usan, nos ponen en riesgo. Sabemos que la situación ésta dura, que necesitan hablar dinero pero no a costa de nuestra salud», dijo otro usuario de los taxis de Hueytepec.

Si bien la Delegación Estatal de Transporte ha aprobado la circulación de los taxistas para que presten servicio a la ciudadanía, tanto choferes como dueños de taxis deben garantizar que se respeten los protocolos sanitarios a fin de evitar que este servicio sea un foco de contagio del COVID-19.

Por Juan Manuel Ferretiz

