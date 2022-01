Alcalde Landa Hernández acusa a su antecesor Lino Cruz de saqueo en Las Vigas de Ramírez

Xalapa, Ver.– A partir de este viernes 7 de enero inicia la campaña “Recicla tu Navidad”, para ello, la Secretaría de Medio Ambiente en Veracruz (SEDEMA) habilitó 64 centros de acopio en varios municipios del estado de la zona sur, centro y norte, para que la población lleve sus pinos navideños y se les dé un uso ecológico.

El titular de esta dependencia, Juan Carlos Contreras Bautista, explicó que esta dependencia dará tratamiento a los pinos naturales para volverlos composta, que se entregará a los municipios y a su vez ésta se use en parques y jardines:

“Invitamos a la población que no los convierta en basura, no pintándolos, que sean los pinos naturales como los compraron en los ranchos silvicultores o en los centros comerciales, que estos pinitos sean dispuestos en los centros de acopio para que no ocupen espacios en los rellenos sanitarios, ya que en estas fechas se generan muchos residuos y hay que dar preferencia a estos residuos que ya no se pueden ocupar, ya comúnmente llamada basura, para que esta basura ocupe los rellenos sanitarios y no la materia orgánica que puede ser tratada y transformada en suelo fértil o composta”.