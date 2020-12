Alcalde y regidores de Atoyac, gozarán de aumento en 2021

Pescadores del puerto de Veracruz cerraran el año de manera precaria por la falta de apoyo de las autoridades y las exigencias de la Capitanía del puerto.

El 2020 ha sido una año difícil para el sector pesquero del municipio de Veracruz, la baja de demanda del producto del mar, el mal tiempo y la falta de apoyos por parte de los tres niveles de gobierno han agudizado el panorama para los más de cien pescadores pertenecientes a la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Veracruzana.

Foto: Noreste. / Fátima Vela.

Isabel pastrana Vázquez, presidente de la cooperativa señaló que pese a que han solicitado apoyos a las autoridades para continuar con las capturas, estas han hecho caso omiso a sus llamados.

“Yo no veo ninguna clase de apoyos, a los proyectos que hemos metido a la SAGARPA no se han dado. Prácticamente no hemos sido beneficiados para modificar nuestros equipos que son redes, motores, lachas y embarcaciones.

En otros años el Gobierno Federal y Gobierno del Estado destinaban recursos para nosotros, eso favorecía al sector, pero en este año ya no vemos apoyo de nadie.”

Pastrana Vázquez, comentó que aunado a esto, las exigencias de la Capitanía del Puerto han ocasionado que algunos pescadores no puedan salir a trabajar para llevar sustento a sus hogares.

“La armada acaba de modificar lo que es capitanía del puerto, nos piden todos los documentos de la lancha, extintores, chalecos salvavidas certificados que cuestan más de mil pesos y de esos hay que tener cinco, también nos exigen salvavidas, todo estos es un gasto bastante fuerte e innecesario que la mayoría de nosotros no tenemos”, dijo.

Mencionó que ante los requerimientos excesivos que se han venido dando para el sector, pescadores de todo el estado se están organizando para manifestarse en contra de Capitanía del Puerto.

Con información de Fátima Vela.

