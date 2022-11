Alcaldes reclaman pistas de hielo, pero no cooperan: Eric Cisneros

Coatepec, Ver.– Para tener una pista de hielo en sus municipios los alcaldes deben invertir, señaló el secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos:

«Algunos alcaldes dicen ‘oye a mí no me trajeron pista de hielo’, pero no se les ve interés en decir esto es lo que quiero aportar y el gobierno me puede ayudar y complementar».