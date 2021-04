Alcaldesa de Xico culpa a CFE por falta de mantenimiento a puente colgante

Coatepec, Ver.– Bomberos de Coatepec y Xalapa insisten en que el Sector Salud les aplique vacunas contra COVID, pues desde que se registraron los primeros casos de coronavirus SARS-CoV-2 en estos municipios han traslado a pacientes positivos, con síntomas severos, incluso algunos han fallecido antes de llegar a los hospitales, es decir, están expuestos de manera directa con el virus.

En el caso de Xalapa, se solicitó formalmente desde diciembre del año pasado y en este año se Insistió en febrero sin alguna respuesta, refirió el Primer Comandante, José Luis Acosta Hernández.

Diego Solano Montano, Comandante del Cuerpo de Bomberos Coatepec dijo que desde que se supo que llegaban las vacunas a Coatepec acudieron a solicitar la inmunización:

«Nos acercamos a algunos hospitales, sondeamos a algunos médicos, incluso vinieron aquí a pedirme el apoyo para que la ambulancia estuviera en algunos módulos donde se iban a aplicar las vacunas para el covid y les pedimos de favor si nos podían vacunar a nosotros, no hubo una respuesta positiva, preguntamos en el Sector Salud si también nos iban a vacunar a nosotros que atendemos los servicios y nos dijeron que no sabían, que las vacunas eran para personas de la tercera edad y no hubo respuesta por ningún lado».