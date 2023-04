Alec Baldwin libra la cárcel; fiscalía le retira cargos por homicidio involuntario

Argentina.- Netflix estrenó el thriller dramático con Kevin Costner que combina mucha acción y suspenso con la familia como telón de fondo. Está primera en Argentina.

«Déjalo ir», con los ya legendarios Diane Lane y Kevin Costner, está basado en la novela nunca traducida del escritor Larry Watson Let Him Go.

George y Margaret Blackledge, esos abuelos que dejan la tranquilidad del rancho para embarcarse en la aventura de sus vidas, están interpretados por dos instituciones del cine de su país, Kevin Costner y Diane Lane.

Foto: Escribiendo Cine

Los vínculos familiares son origen de varios traumas, algunos psicológicos, otros muy físicos: una muerte repentina y la desaparición de un niño son el punto de partida de un viaje por las planicies y por el imperativo de la sangre.

Ya no hay duelos al sol, pero las cosas, como antaño, se juegan a todo o nada.

Cuando su hijo muere y su nuera se casa en segundas nupcias con un hombre abusivo, un matrimonio de edad avanzada se decide a rescatar a su nieto de su poderosa nueva familia.

Sinopsis de, «Déjalo ir»

Tras sufrir la pérdida de su hijo, el sheriff jubilado George Blackledge y su mujer Margaret dejan su rancho en Montana para tratar de rescatar a su nieto Jimmy en Dakota del norte que está bajo la tutela de la poderosa familia Weboy, pues la nuera se ha vuelto a casar con otro hombre.

Foto: Escribiendo Cine

La matriarca Blanche Weboy, tras descubrir las intenciones de los Blackledge, decide hacer todo lo posible para impedir que el niño regrese con sus abuelos.

Protagonistas

Diane Lane

Kevin Costner

Lesley Manville

Con información de UNO