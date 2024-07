Alec Baldwin salió triunfante de la corte de Santa Fe; jueza desestima caso ‘Rust’

España.- El compositor y productor teatral español Nacho Cano dejó en claro que él no se dedica a la migración ilegal, tras ser detenido por autoridades de España por una supuesta contratación ilegal de extranjeros para el espectáculo musical ‘Malinche‘, que se presenta en Madrid y que llegará a México entre febrero y marzo de 2025.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Cano Andrés apuntó que presentará una denuncia por lo ocurrido, que tuvo motivaciones políticas.

Foto: Informador

“Se hizo un operativo de fuerza policial desmedido, donde hubo intento de coacción. Todo esto estaba hecho con ánimo de crear una noticia negativa hacia mí y porque yo apoyo a Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid)”, señaló. «En este caso era buscarme a mí las vueltas. Yo llevo la verdad por delante, soy como todos los demás, pero sí puedo decir que no me dedico a la inmigración ilegal (…) Yo vivo muy bien de mis derechos de autor”, externó.

Nacho Cano dejó en claro que dicha detención solo duró 10 minutos y señaló que este acto fue solo hacerle “la foto” y filtrarlo a los medios de comunicación, dos de los cuales ya se encontraban esperándolo afuera de las instalaciones policiacas a las cuales acudió.

«La detención duró 10 minutos, me tomaron las huellas y una foto. Me dijeron que había unas irregularidades. Nunca he tenido una detención ni he hecho algún acto criminal, todo este número se monta por esta razón”, explicó.

Denunció que la investigación en su contra es hecha desde una sola Comisaría de Policía con “órdenes determinantes” del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“Lo curioso es que salgo de la Comisaría y me encuentro a dos medios afines al Gobierno”, puntualizó.

El artista apuntó que no tiene miedo y que presentará acciones legales contra las autoridades en España por esta detención, que tuvo motivaciones políticas.

Foto: Uniradio Informa Baja California

“Van por mí porque apoyo a Díaz Ayuso, por esa razón, para desviar la atención que ahora mismo está en la imputación de la mujer del presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), quieren distraerla buscándome a mí un lío porque aquí, y lo digo, es que no hay nada de nada”, destacó.

Hizo un llamado a que se entreviste a los mexicanos que participan en su show sobre cómo ha sido su experiencia.

“La vida no se escribe en regulaciones, papelitos y tal, es el trato de las personas, cómo nos ayudamos, cómo nos miramos, nos queremos, cómo nos apoyamos y cómo buscamos lo bueno en programas como este, de hermanamiento pero no en actuaciones de la policía”, expresó.

Señaló que no tiene miedo y retó a que al final se demuestre quién es el criminal al dar a conocer que se trata de motivos políticos su detención.

“No tengo miedo y me da absolutamente igual, he vivido mi vida con muchísimo éxito, he viajado por todo el mundo, tengo la fortuna de conocer muy bien México, que creo que es una de las cosas más maravillosas que me han pasado y de crear un musical que habla de nuestra historia conjunta en un término positivo para unir a las dos culturas y que esto sea algo que sirva para que la vida de las personas sea mejor. Ni tengo intereses políticos por el medio y gente que utiliza las fuerzas del poder y del gobierno para ir por mí, pues veremos quién es el criminal al final”, enfatizó.

2Un respeto mínimo, a mí no se me puede detener, a mí para crear una noticia, y si me lo haces, me vas a tener frente y no te lo voy a poner fácil. En este caso yo no he hecho nada malo y no digo que sea un concurso de virtudes pero a la inmigración ilegal ni me dedico ni me voy a dedicar, vivo muy bien de mis derechos de autor”, puntualizó.

La agencia EFE apuntó que el compositor y productor teatral español Nacho Cano quedó en libertad provisional el martes después de declarar ante la Policía por la supuesta contratación ilegal de migrantes para el musical Malinche.

Cano, uno de los fundadores del famoso grupo musical Mecano, fue detenido y llevado a dependencias de las fuerzas de seguridad, y ahora se encuentra a la espera de ser citado por el juzgado que lleva la investigación, según fuentes policiales.

En la misma operación también fue detenida una mujer supuestamente relacionada con el caso y el productor teatral.

Las detenciones se produjeron a raíz de varias denuncias interpuestas por trabajadores extranjeros del espectáculo por presuntas irregularidades en las contrataciones, pero el artista argumentó que llegaron a España en el marco de un programa de becas de formación que él mismo organizó con una escuela.

Con información de López-Dóriga Digital