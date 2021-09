Alejandro Sanz tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

México.– Fue en el programa de televisión Netas Divinas, donde las conductoras Daniela Magún, Paola Rojas y Consuelo Duval no pararon de felicitarla y celebrar la noticia, incluso entre lágrimas, pero uno de los momentos más emotivos fue cuando sacaron un globo gigante para revelar el sexo del bebé en el programa.

De acuerdo con Natalia Téllez, todo fue idea de Daniela Magún y ante su insistencia accedió a dar la noticia en el foro y tras romper el globo, el público supo que la conductora está en espera de una niña: “Hemos estado considerando nombres, nos gusta: Emilia, Lucía, Miranda (…) es niña y ya hace un mes y medio que lo sé”, dijo la famosa con una gran sonrisa.

En la transmisión del programa, Natalia Téllez defendió su maternidad y recordó que ella nunca ha criticado a las mujeres que quieren ser madres, por el contrario, defiende y respeta el derecho a elegir de cada persona.

“Dicen que criticaba a las mujeres por querer tener bebés, yo lo que pienso es que hay que tener derecho a decidir y que lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar. Era una decisión que no podía tomar a la ligera”, destacó.

La conductora reveló que fue una decisión difícil, pues por la muerte de su madre cuando ella pequeña, siente que no tuvo un ejemplo materno y llegó a pensar que sería incapaz de guiar adecuadamente a un hijo.

“Era tener un bebé cuando yo la pérdida más grande ha sido no tener una mamá. Entonces yo siempre decía, no soy lo suficientemente adulta, ¿cómo voy a traer a alguien al mundo si yo no puedo ser el soporte que sé que son las mamás?”, expresó.