Alerta el IMSS, aumento en defunciones y contagios por COVID-19

Gutiérrez Zamora, Ver.- El riesgo de contagio por Covid 19 en Gutiérrez Zamora es alto, grave y latente, por lo cual, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta ciudad recomienda a la población acudir a recibir atención médica en cuanto se detecte cualquier síntoma por más leve que éste sea.

Eddy García, encargado de la Unidad de Medicina Familiar número 46 del IMSS expresó lo anterior y destacó que en Zamora el riesgo de contagio es «alta fuerte» por lo que exhortó a la ciudadanía a dejar de «jugar con su salud», cuidarse y cuidar a quienes los rodean.

Foto: En Gutiérrez Zamora de 4 a 6 habitantes se contagian de Covid-19 diariamente, de todas las edades, sin embargo en las ultimas semanas se han reportado más contagios en infantes y personas de 30 años de edad.

“Es importante que la población identifique los signos de alarma por la enfermedad covid-19 para que en caso de presentar alguno de éstos acuda inmediatamente a valoración médica para que el personal profesional descarte el padecimiento, o bien, le indique el proceso a seguir para recibir la atención requerida y evitar en lo posible complicaciones”.

El entrevistado afirmó que en Gutiérrez Zamora actualmente hay un promedio de entre 4 y 6 personas, mínimo, que se contagian diariamente: «y estamos hablando de personas de todas las edades, aunque en las últimas tres semanas se ha notado más en personas menores de 30 años de edad, entre ellos infantes».

Señaló que en la presente emergencia sanitaria es importante la participación de la población en su totalidad; primero, para acatar las medidas de sanidad recomendadas como el lavado de manos frecuente y correcto, estornudo de etiqueta, uso de cubrebocas, sana distancia y evitar salir de casa si no es estrictamente necesario; lo anterior para cortar la cadena de transmisión de contagios.

En segundo término, indicó que otra responsabilidad es acudir a recibir atención médica inmediatamente ante la presencia de signos de alarma como: labios o yemas de los dedos azulados, dolor persistente o presión en el pecho, dificultad para respirar o falta de aire y confusión mental o dificultad para mantenerse despierto.

Agregó que ante la enfermedad también se presentan síntomas como dolor muscular, torácico, de articulaciones y garganta; escalofríos, escurrimiento nasal, pérdida de los sentidos del olfato o el gusto, diarrea,así como ardor o enrojecimiento ocular.

«La salud no es un juego. Es muy lamentable ver qué muchas personas siguen ignorando el problema… Estamos en alerta, hay muchos contagios, lamentablemente mucha gente sigue muriendo y ni porque lo vemos, ni porque lo sabemos, ni porque lo hemos vivido con algún familiar, amigo o conocido, nos acatamos a las normas sanitarias. No podemos ser irresponsables. Si la gente no se quiere cuidar por el vecino, por lo menos que lo haga por sus familiares», finalizó Eddy García.

Por Juan Manuel Ferretiz