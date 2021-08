Alerta en 5 municipios del sur por crecidas de ríos

Xalapa, Ver.– Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERR) advirtieron que no regresarán a clases presenciales a partir del 30 de agosto que inicia el ciclo escolar 2021-2022, pues hasta ahora no hay vacunas contra COVID-19 para menores de 18 años.

«No nos vamos a presentar en las escuelas. Esa es la decisión que hemos tomado, porque no estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida. No nos presentaremos si no estamos vacunados» dijo Lorena Ixtepan Martínez, responsable de dicha organización adherida a Antorcha Campesina.

Foto: Estudiantes temen contagios al no estar vacunados para este regreso a clases.

Insistió en que actualmente no hay condiciones en la mayoría de los planteles para un regreso seguro. Señalan que algunas escuelas ni siquiera tienen agua.

«En Xalapa vemos escuelas de nivel medio superior que no tienen las condiciones para un regreso a clases de manera segura. No cuentan con agua potable. Solamente dos de cada diez escuelas tienen el espacio de infraestructura para que los estudiantes no se contagien dentro de un aula» añadió.

Foto: Integrantes de la Organización manifestaron que sus escuelas no están en condiciones para el regreso a clases.

Al manifestarse en el centro de Xalapa, los integrantes del FNERR pidieron que los padres de familia se sumen a estas protestas.

Por Héctor Juanz