Alerta en el Pacífico ante posible alto oleaje por «Mar de Fondo»

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó a su sucesor que vuelva a plantear otra iniciativa de Reforma Eléctrica, luego de que fuera rechazado su proyecto el domingo por la noche en la Cámara de Diputados.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que en lo que resta de su sexenio no volverá a plantear ante el Congreso de la Unión otra iniciativa al sector eléctrico.

“No, no, no, porque yo ya resuelvo, nosotros resolvemos. Yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz, yo garantizo eso, lo que yo pienso es que para estar más seguros se requiere la reforma constitucional”, refirió.