Alerta Michou y Mau sobre quemaduras de menores en fiestas decembrinas

Veracruz, Ver.– La fundación Michou y Mau alertó a los veracruzanos sobre las diversas situaciones que por descuido podría provocar incendios o quemaduras en menores de edad durante esta época decembrina.

Una de las principales causas señaló su presidenta en Veracruz, Belem Palmeros Exsome, son los juegos pirotécnicos.

El uso de estos artefactos ahora es ilegal, aunque la compra de estos productos en la clandestinidad ha aumentado el porcentaje de menores de edad con quemaduras severas.

«Me congratulo que constantemente en estas fechas el Ayuntamiento de Veracruz haga revisión sobre la pirotecnia que está en el puerto de Veracruz de manera clandestina, ya que con esto se pueden evitar todos los accidentes que hacen que sufren quemaduras graves niños y niñas de Veracruz», apuntó.

La activista recordó que en estas fechas decembrinas, la fundación qué representa en Veracruz inicia con su campaña de prevención; en ella se hacen diversas recomendaciones tales como.

«Que no dejen sus arbolitos prendidos con las luces, que si usan velas que todas tengan un portavasos, que no los pongan en lugares que puedan ser peligrosos para los niños o de las niñas, en la cena de Navidad que también las cosas calientes no las dejen cerca de las orillas, dónde los niños puedan tener acceso a eso y la puedan jalar, también los manteles, hay que tener mucho cuidado con los manteles porque los niños los pueden jalar y se vayan a caer las cosas calientes sobre ellos», puntualizó.

Además recordó que es una constante que durante estas fechas decembrinas la gente coloque muchos contactos en los enchufes, situación que sobrecarga la energía eléctrica y provoca incendios; por lo cual exhorta a la ciudadanía a evitar dicha práctica.

Por Alejandro Ávila