Alerta PC por presencia de lagartos en Arroyo del Hueleque en Poza Rica

Poza Rica de Hidalgo, Ver.- Estos animales son inofensivos salen a tomar el sol y a comer.

Vecinos que habitan al margen del Arroyo del Hueleque, en las colonias Chapultepec, Laredo y Obras Sociales, en alerta por la presencia de lagartos o cocodrilos, por lo que Protección Civil de este municipio ha instalado una serie de anuncios preventivos al margen de este arroyo, para que tengan cuidado y en caso de ver los den aviso a las autoridades y no traten de agarrarlos o agredirlos.





Foto: Noreste. / Gabino Escamilla Hernández.

Se dijo qué son unos animalitos que se encuentran en su hábitat, sí frecuentemente salen a tomar el sol, pues busca de comida por lo que se le pide a la ciudadanía a que no los molesten no lo has agredan porque un animalito de eso puede ser muy letal.



Protección civil hace un llamado a invitación a la población en general que tome las debidas precauciones:

*No acercarse a los arroyos

*No arrojarle alimentos

*No molestarlos

En caso de que salgan o sean vistos al aire libre favor de llamar a las autoridades de emergencia al 911 o al teléfono 782 826 3403.

Con información de Gabino Escamilla Hernández.

También te puede interesar: Coronavirus México: suman 91 mil 753 defunciones y 924 mil 962 contagios

También te puede interesar: ¡MUY SAD! Personas que llegaron con disfraz, pero nadie más lo hizo