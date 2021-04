¡Alerta! Realizarán prueba de altavoces de alerta sísmica en CDMX; checa cuándo será

El Partido Verde sumó este jueves al triple campeón mexicano de box, Juan Manuel Márquez, como su candidato para contender por la diputación federal del distrito 2 con sede en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Durante la presentación, la dirigente nacional de este partido, Karen Castrejón, destacó que la invitación al pugilista mexicano es para que con su ejemplo de esfuerzo en la vida pueda influenciar de forma positiva a las personas, particularmente a los jóvenes de la capital.

El “Dinamita” Márquez, de 47 años de edad, y quien peleó en cuatro ocasiones con el filipino Manny Pacquiao, dijo que ingresa a la política no por dinero, pero si para trabajar por la gente, los jóvenes y combatir la corrupción.

Reconoció que de irle bien en esta nueva faceta en su vida podría emular los pasos del “Pac-Man” Pacquiao, quien fue diputado, senador y ahora buscaría la presidencia de su país.

Pero sí, me gustaría trabajar por el bien común de los ciudadanos, en este caso donde me corresponda hacerlo, y yo lo hice en el ring contra un peleador que se va a postular para presidente de Filipinas, que fue diputado, que es senador y que puede ser presidente de Filipinas porque lo ha hecho bien y eso me deja un ejemplo poderlo hacer aquí.