Alertan médicos ante riesgo de brote de Salmonelosis

México.- La masturbación “es algo que forma parte de la sexualidad humana y es parte de algo que quizás debería enseñarse. Pero ni siquiera les hemos enseñado a nuestros hijos los conceptos básicos. Y siento que hemos intentado la ignorancia durante mucho tiempo y es hora de que intentemos la educación”. Su afirmación generó un gran revuelo y, sumado a otras posiciones progresistas de la médica, que defendía la legalización del aborto y de las drogas, llevó a que Clinton le pidiera la renuncia unos meses más tarde.

Por entonces, la prestigiosa revista científica The Lancet tomó una postura pública a favor de Elders y su posición a favor de la masturbación con un artículo donde exaltó a la médica que “entrará en la historia como una pediatra reconocida y una ministra con coraje que ha sido rechazada por haber dicho la verdad”. “Hace tiempo que la masturbación, que constituye la práctica sexual más segura, es evocada de manera abierta como una parte importante del comportamiento sexual humano”, destacó la publicación.

Foti: Marie Claire

Los dichos de Elders aquel 7 de mayo de 1994 fueron recogidos rápidamente por la empresa fabricante de juguetes sexuales Good Vibrations que impulsó la institución del Día Mundial para homenajear a Elders por haberse atrevido a plantear abiertamente un tema tabú.

Los especialistas coinciden en destacar los beneficios del autoplacer. Existen estudios científicos que han demostrado que es saludable tanto para hombres como para mujeres. Se han hallado aspectos positivos como la mejora del sistema inmunológico y de la calidad del sueño. Incluso, en el caso de los hombres, se le atribuye una incidencia en la disminución del riesgo de contraer cáncer de próstata. Puede ser una práctica solitaria o puede hacerse en pareja. El erotismo homosexual, tanto femenino como masculino, la incluye como una variante más del encuentro íntimo.

La masturbación, que generalmente conduce al orgasmo, ayuda a la relajación, mejora el estado de ánimo, la circulación y el sueño. Lleva el flujo sanguíneo a los genitales, manteniendo sanos los órganos sexuales de hombres y mujeres. Las mujeres disfrutarán de menos atrofia vaginal y una mejor lubricación, especialmente durante la perimenopausia y la menopausia y los hombres de erecciones frecuentes que ayudan a mantener erecciones fuertes.

Foto: Milenio

La masturbación aún no se ha liberado de su carácter de tabú en numerosas culturas y se la ha rodeado de mitos populares. Estas son algunas de las historias imaginarias que la rodean.

-Que genera infertilidad

-Que causa impotencia

-Que crecen pelos en la palma de la mano

-Que genera disfunción eréctil

-Que causa ceguera

-Que provoca enfermedades mentales

-Que causa debilidad física

Pero los prejuicios y mitos en torno del acto erótico individual han comenzado a caer en los últimos años. Aunque se trata de espacios, por el momento, exclusivamente masculinos, así lo demuestra, por ejemplo, el surgimiento de los llamados Jack off club, que en español se traduce como “clubes de la masturbación”. Se trata de espacios donde hombres acuden para masturbarse, ya sea como autosatisfacción, o bien, como un acto compartido. Sin importar la orientación sexual de los asistentes o las historias que se acumulan en estos ámbitos, lo cierto es que comenzaron a ganar terreno en todo el mundo. Hasta momento hay 18 establecimientos de este estilo en Estados Unidos, 2 en Australia, 2 en Canadá, 1 en Reino Unido y el último, recientemente inaugurado, en Madrid, según enumera la web The Bator Blog, un sitio especializado en esta práctica. Pese a que la mayoría de los miembros de estos clubes se autodefinen como homosexuales, quienes son parte de estos grupos afirman que existe un número importante de heterosexuales. Aunque todos aclaran, sea en el idioma que sea, que no existen esas clases de preguntas ante quien busque sumarse a estos comportamientos.

Foto: Europa FM

A los mitos en torno de la masturbación se le contrapone la visión de los expertos que han estudiado el tema y desmienten cualquier efecto adverso.

-Baja el estrés porque ayuda a la relajación

-Beneficia el sistema inmunológico

-Permite dormir mejor

-Aumenta la autoestima

-Mejora la autonomía y la confianza

-Puede mejorar el desempeño sexual en las relaciones

-Es un acto seguro ante enfermedades de transmisión sexual

-Activa las fantasías sexuales al descubrir el cuerpo erógeno

-Favorece la respuesta orgásmica

-En las mujeres puede ayudar a mejorar la atrofia vaginal y una mejor lubricación durante la menopausia.

La psicóloga y sexóloga Cecilia Ce hace su lista de los servicios al bienestar que genera: “El beneficio de la masturbación no es sólo el orgasmo: baja el estrés, favorece el sistema inmunológico, ayuda a dormir, mejora la autoestima, brinda autonomía y confianza y favorece la actividad sexual con un otro. Además es seguro, íntimo, cómodo y una herramienta que al ser sólo tuya nadie te la puede quitar”.

En ese sentido, Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo, explicó que la masturbación (sin importar si es por autosatisfacción o compartida), tiene como objetivo, además, “el descubrimiento del cuerpo erógeno, la activación de fantasías sexuales y favorece la aparición de la respuesta orgásmica. La conexión con las fantasías en este escenario crea un mundo imaginario que se puede modificar a ‘gusto y piacere’”.

Foto: Cuídate Plus

Según explicó el sexólogo, “la inclusión de la masturbación en las parejas heterosexuales aporta muchos beneficios, sobre todo incorporar una variante que es muy placentera, pero sobre todo para bajar la presión que resulta del ‘debo tener’ orgasmos por penetración, cuando es posible que no ocurran por esa vía. También para los hombres masturbar a sus parejas y masturbarse ellos los ayuda a bajar la presión sobre el rendimiento y la potencia sexual (sostener el pene erecto para penetrar)”.

Mientras que la sexóloga destacó que “el orgasmo es una liberación de tensión sexual sobre la que se dicen muchas cosas. Son muchas las expectativas que se juegan alrededor de alcanzarlo, los rumores, los mitos y las presiones que giran en torno al suceso. Aunque no existen fórmulas infalibles, y mucho menos en lo que a respuesta sexual humana refiere, podemos afirmar que cuando se persigue el orgasmo hay tres pilares fundamentales: estímulo adecuado, tiempo suficiente y mínimos distractores”.

“Siempre digo que, en el caso de las mujeres, es importante recorrer el cuerpo con las manos hasta llegar a los labios menores y el clítoris que son las zonas que más sensaciones aportan”, concluyó Ghedin.

Según un estudio publicado en 2016 por la European Urology, realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, la masturbación le entrega buenas noticias al público masculino. El informe aseguró que masturbarse al menos 21 días al mes tiene varios beneficios, entre los que se destaca la reducción de un 33% del riesgo de padecer cáncer de próstata, entre otras respuestas positivas.

Foto: Actitudfem

La universidad estadounidense detalló las 12 razones por las que un hombre debería masturbarse, al menos, 21 días al mes. Por si queda la duda, “el mismo beneficio se obtiene teniendo relaciones sexuales 21 días al mes”, aclararon en el estudio.

Los 12 beneficios, según Harvard

-Reduce el riesgo de contraer cáncer de próstata

– Libera hormonas de la felicidad.

– Fortalece el sistema inmunológico.

– Es un buen analgésico.

– Los pulmones se expanden y la capacidad pulmonar aumenta.

– La circulación se mantiene activa, por lo que el riego llega a todos nuestros órganos de manera perfecta.

– Reduce el riesgo de contraer infecciones urinarias.

– Evita adquirir problemas en las piernas, ya sean de circulación, calambres, hormigueos.

– El orgasmo relaja los nervios y evita las respuestas negativas del organismo.

– Es beneficioso para los insomnes, ya que una vez alcanzado el orgasmo, el cuerpo se relaja.

– Libera tensión, en momentos de estrés o carga psicológica. Tener un orgasmo libera la mente y permite no centrarse en grandes problemas (al menos por un rato).

– Se adquiere un conocimiento mejor del cuerpo y se puede disfrutar más al estar en pareja.

Con información de Infobae