Alexis Vega y dos jugadores fueron separados del equipo de las Chivas; no participaran en los próximos partidos

El Club Guadalajara hizo del conocimiento público que tres de sus jugadores han sido separados del plantel de forma indefinida, debido a que no cumplieron con el reglamento interno del equipo.

No se ofrecieron más detalles de lo sucedido, el ‘Rebaño’ señaló que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron separados del primer equipo, aunque seguirán entrenando para no perder el ritmo físico, pero no jugarán en los siguientes partidos.

«El Club Deportivo Guadalajara informa que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno, por lo cual a partir de hoy serán separados del plantel por tiempo indefinido. Los 3 jugadores trabajarán en el club con un programa diferenciado para mantener su forma física y futbolística», señaló el conjunto en un comunicado.

Hasta el momento, el entrenador Veljko Paunovic no ha realizado ningún comunicado con respecto a lo sucedido con sus jugadores

Por Redacción Noreste