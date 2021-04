Alfredo Adame culpa a Carlos Trejo y a Rey Grupero por difamaciones

Tras la polémica desatada por la filtración de un audio en donde supuestamente Alfredo Adame habla sobre “moches”, el actor y ahora candidato a Diputado por el Distrito 14, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, afirmó que es una campaña de desprestigio en su contra.

En una entrevista para El Universal, el conductor señaló al famoso cazafantasmas Carlos Trejo como el responsable de difamarlo y crear calumnias junto al youtuber, Rey Grupero.

“Es una campaña de desprestigio emprendida desde hace tres meses por un tipo que se llama Carlos Trejo, un tipo que se llama Luis Alberto Ordaz ‘El rey grupero’ y Pablo Mendizabal a los cuales he exhibido“, explicó.

Durante el audio que circula en redes sociales se escucha presuntamente al candidato del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), partido fundado por la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, hablando de diferentes temas, entre ellos, de “chingarse 25” de 40 millones de pesos que les darán.

“De esos 40 millones nos chingamos 25 y así son los negocios porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la cámara por eso necesitan agarrar de todo el rollo, por eso van a apoyar a RSP para que meta la diferencia y con ello Morena obtenga la mayoría”, comenzó a decir.

El audio que circulan de Alfredo Adame candidato a diputado de RSP, el partido del yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González… Va a decir Adame, "soy actor'. pic.twitter.com/FLr21Q175j — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 5, 2021

“El ped* va y para nosotros la orden es ‘no le tires ped* a Claudia Sheinbaum, no le tires ped* a por ejemplo en Tlalpan, no le tires ped* a López Obrador. A la que quedó que me la robó la vez pasada, Aceves, ch*nguenla porque va a estar peleadísima con Claudia“.

Incluso confesó que los “dueños” del partido RSP son “Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther; Marcelo Ebrard es el próximo presidente, ¿por qué crees que me fui yo con él? Marcelo Ebrard es el próximo presidente de México, y es el que va”, dijo.