Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata, la llama “mujer perversa”

Alfredo Adame se lanza contra la actriz mexicana, Laura Zapata, luego de haberlo criticado por pretender entrar en la política.

El también actor y empresario, Alfredo Adame, siempre se ha visto envuelto en pleitos con personajes del mundo de la farándula, esta ocasión fue contra Laura Zapata, quien asegura que él solo busca dinero.

Y es que Adame, dijo que tiene la intención de lanzarse como diputado de la Ciudad de México, motivo por el cual fue fuertemente señalado.

Alfredo Adame se lanza

«Yo soy su enemigo porque la exhibí como lo que es: una mujer perversa y malvada», expresó el actor en una entrevista para el programa De primera mano.

Foto: Web

El famoso de inmediato se molestó y añadió, «Le quiero decir una cosa: yo no tengo ninguna necesidad; tengo 62 años de edad, mi vida sentimental está solucionada, mi vida económica está solucionada, mi salud, mi inteligencia, mis facultades mentales están solucionadas. Entonces, no sé esta tontita de dónde saca que me metí a la política, porque ya fui candidato a alcalde y la gané, y me la robaron».

Asimismo, en el video se puede escuchar como Alfredo presume tener una vida de millonario, dando a conocer sus bienes.

«Tengo 4 empresas, tengo contratos, vivo en una casa de 2 millones de dólares, tengo mi dinero y tengo trabajo. Además, ir a la política no te da dinero. ¿Sabes cuánto gana un diputado federal? 74 mil pesos es el sueldo; yo nunca ha estado acostumbrado a ese sueldo, estoy acostumbrado a mucho más. No sé de dónde, esta tontita, a la que ya le he dado 50 lecciones de todo, pueda hacer tan temeraria aseveración, de que voy por dinero», finalizó.

