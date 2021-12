Alfredo Del Mazo destaca disminución en delitos de alto impacto en Edomex

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a los mexicanos a sumarse a las donaciones para el Teletón que se lleva a cabo este sábado.

En un mensaje grabado, el presidente resaltó la labor de Teletón al ofrecer atención a niños con discapacidad a través de terapias para que puedan salir adelante.

Recalcó que la labor de Teletón sirve parta beneficiar a quienes menos tienen.

Señaló que pese a que el Gobierno de México cuenta con instituciones especialmente creadas para la atención de niños con discapacidad, no son suficientes y por ello han establecido un convenio con Fundación Teletón.

“No son suficientes, se requiere de más atención y es muy importante el que se trate a los niños. Hay veces que por falta de recursos una niña o un niño con una discapacidad no grave, por no tener terapias, por no tener un tratamiento de recuperación, esa discapacidad leve o menor, se convierte en una grave de por vida”, explicó.