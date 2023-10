Alista Ayuntamiento actividades de Día Muertos en varios parques y lugares de Xalapa

Xalapa, Ver.- Fernando Kuri Kuri, reconocido político y aspirante a liderar el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Veracruz, ha destacado su compromiso inquebrantable con la causa priísta y su determinación de fortalecer el partido, colocando a la unidad y a las bases partidarias en el centro de su propuesta.

Kuri Kuri, quien ha desempeñado cargos como alcalde y diputado, y ha ocupado posiciones de liderazgo en el ámbito partidario, resaltó su compromiso y aspiración de contribuir al fortalecimiento del PRI.

«Siempre he sido gente de partido, he sido alcalde y diputado, pero sobre todo he tenido el gran honor de ser presidente del seccional 2642 hasta ocupar la secretaria de elecciones de mi partido. Mi aspiración es fortalecer y hacer partido con miras al 2024 y 2025», declaró el aspirante.

En entrevista, Fernando Kuri hizo hincapié en la necesidad de reinventar el PRI y de establecer una dirección basada en principios sólidos.

«Tenemos que reinventar el PRI en Veracruz, tenemos que tener una dirigencia de tierra, una dirigencia de empatía con nuestras bases y con nuestra militancia, porque eso se ha dejado de hacer, por eso hemos tenido algunas fugas. Yo tengo la convicción de trabajar por el PRI, tenemos que hacer a un lado los proyectos personales. Yo no tengo proyecto personal, sino trabajar en unidad y hacer un gran frente para ganar las elecciones del 2024», afirmó.

El aspirante recalcó su compromiso con las bases y la importancia de estar en contacto directo con los priístas en todo el estado de Veracruz.

«Yo he caminado todo el estado, al priísta le gusta la empatía con su dirigencia estatal. Nosotros somos un partido de estructuras, no podemos olvidarnos de nuestras bases; no nos podemos olvidar de lo que pasa en el territorio. Tenemos que regresar a los orígenes, estar con los presidentes de los comités municipales, con la militancia», enfatizó Kuri Kuri.

Fernando Kuri Kuri también subrayó su respaldo dentro del partido, afirmando:

«Tengo el respaldo del 90 por ciento de comités municipales y el 70 por ciento de alcaldesas, alcaldes, síndicas, síndicos, regidoras, regidores y cuadros priístas. Hemos hecho un gran equipo, y la propia militancia me ha impulsado, motivado y orgulloso de encabezar este proyecto. No es la fuerza de Fernando Kuri, es un gran equipo que hemos construido en este proyecto que me honro en encabezar».

La aspiración de Fernando Kuri Kuri a la dirigencia del PRI Estatal en Veracruz se presenta como una oportunidad para reforzar los cimientos del partido y construir una organización política sólida y unida de cara a las elecciones de 2024. Su mensaje de unidad y enfoque en las bases partidarias refleja su compromiso de revitalizar al PRI en el estado de Veracruz.