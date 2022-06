Alistan jornada de limpieza y embellecimiento para el Venustiano Carranza

México. – La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México determinó que prevalecen condiciones meteorológicas que continuarán provocando mala dispersión del ozono y sus precursores.

Foto: José Cárdenas

Lo anterior en el marco de un sistema de alta presión que generará estabilidad atmosférica moderada, temperatura máxima promedio alrededor de los 28 grados Celsius, así como radiación solar intensa.

Dichos factores llevarán al estancamiento de los contaminantes y a la formación de ozono que provoca mala calidad del aire.

Por la tarde se espera un incremento de la nubosidad y alta probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 45 km/h, condiciones con las que se podrían dispersar los contaminantes.

Debido a la contingencia ambiental este miércoles no pueden circular los autos de uso particular con holograma de verificación 2; vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras.

Foto: Enfoque Noticias

Tampoco vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Se recomienda a la población evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 h, así como no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Con información de López-Dóriga Digital