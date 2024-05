Alistan Jornada de Salud Bucal en Papantla

Papantla, Ver.- «Votar por Xóchith López Castillo, es votar por una diputada federal que sí trabaje y dé resultados positivos para todos en el Totonacapan y en los municipios del sexto distrito», aseguró la candidata de Movimiento Ciudadano que, pese al intenso calor, sigue con sus recorridos casa por casa y reuniones por comunidades de la costa y colonias de la cabecera municipal de Papantla.

Dijo que la gente esta harta de diputados que solo están en una curul para levantar el dedo y se olvidaron de compromisos, de promesas y de la gente que les dio el voto.

«En mis recorridos la gente se sincera conmigo y así me he enterado de todas las promesas no cumplidas del diputado federal, del presidente municipal y hasta del Gobernador del estado; ni que decir de los Senadores que esos no los volvimos a ver nunca más.

La gente quiere trabajo y resultados, respeto y sensibilidad y de eso me voy a encargar yo», destacó.

Dijo que como diputada federal se encargará de hacer todas las gestiones en las dependencias del Gobierno Federal y estatal; con los Diputados federales y locales y con los Senadores, para que las demandas más sentidas de la sociedad del Totonacapan y de los municipios del sexto distrito sean atendidas y resueltas y que la gente viva mejor.

«Yo no soy política, ni he sido funcionaria pública, yo solo sé trabajar, eso me enseñaron mis padres y eso le enseño a mi hija, por lo que pidió el voto para el 2 de junio, ya que tiene toda la voluntad y toda la energía y todo el talento para demostrarle a los políticos que los ciudadanos bien nacidos, orgullosamente de la cultura Tutunakú sí sabemos cumplir», concluyó la candidata ciudadana.

Por Redacción Noreste