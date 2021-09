Allison Mack ingresa a prisión para cumplir sentencia tras su participación en la secta sexual NXIVM

Estados Unidos.– Alanis Morissette reveló en el nuevo documental de HBO “Jagged” que fue violada por varios hombres durante su carrera musical, según un informe de The Washington Post, que ya vio la película.

El documental sigue el viaje de Morissette al estrellato y plantea preguntas difíciles sobre la industria de la música.

De acuerdo con The Washington Post, Morissette dice en la cinta que varios hombres tuvieron relaciones sexuales con ella cuando tenía 15 años, al comienzo de su carrera en Canadá.

Foto: Harper´s Bazaar

Canadá elevó la edad de consentimiento de 14 a 16 en 2008. Sin embargo, cuando Morissette era una adolescente, la ley establecía que la edad de consentimiento puede ser mayor “cuando existe una relación de confianza, autoridad o dependencia”, informó The Post.

“Voy a necesitar ayuda porque nunca hablo de esto», dice Morissette en “Jagged». “Me tomó años en terapia admitir que hubo algún tipo de victimización por mi parte. Siempre decía que estaba consintiendo, y luego me recordaban como: ‘Oye, tenías 15 años, no estás consintiendo’. Ahora digo: ‘Oh, sí, todos son pedófilos. Todo es una violación de menores’”.

Alanis Morissette no nombra a las personas que abusaron de ella, pero sí dice que trató de contárselo a la gente de antemano.

La cantante de “Ironic” compartió: “Se lo dije a algunas personas y cayó en oídos sordos. Por lo general, la gente se ponía de pie y salía de la habitación”.

“Sabes que mucha gente dice: ‘¿Por qué esa mujer esperó 30 años?’ Y digo a la m*. No esperan 30 años. Nadie estaba escuchando, su sustento se vio amenazado o su familia fue amenazada. Todo el asunto de ‘¿por qué las mujeres esperan?’ Las mujeres no esperan. Nuestra cultura no escucha”, afirmó.

Esta no es la primera vez que Morissette habla sobre la conducta sexual inapropiada en la industria de la música.

Foto: Columna Digital

Ella dijo a The Sunday Times en 2020: “Casi todas las mujeres en la industria de la música han sido agredidas, acosadas, violadas. Es omnipresente, más en la música, incluso, que en el cine. Está normalizado”.

A principios de este año, un estudio de Midia Research y Tunecore encontró que casi dos tercios de las 401 mujeres productoras de música de todo el mundo dijeron que el acoso sexual o la objetivación era un desafío importante al que se enfrentan.

Alanis Morissette también reveló en esa entrevista con The Sunday Times que experimentó “abuso sexual, explotación y debilitamiento financiero” a lo largo de su vida desde que tenía tres años.

En el documental, la canadiense dijo que no hizo denuncias anteriormente para proteger a su familia.

“No contar información específica sobre mi experiencia como adolescente fue casi exclusivamente por querer proteger a mis padres, hermanos y futuras parejas”, dijo.

Foto: QueVer

Según The Post, Morissette planea no asistir al estreno de “Jagged” en el Festival de Cine de Toronto este martes y parece estar molesta con la película por razones no especificadas.

La directora de la película, la galardonada documentalista Alison Klayman, le dijo a The Washington Post que no quería especular sobre los sentimientos de la cantante.

“Por supuesto que desearía que Alanis pudiera estar allí. Fue un privilegio hacer esta película y estoy muy orgullosa de ella. Con suerte, habrá otras oportunidades en el futuro para que ella venga a los eventos cinematográficos”, añadió.

Con información de BI México

