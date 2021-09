Alto riesgo de contagio del covid-19 en Cazones

Poza Rica, Ver.- Habitantes de colonias de Poza Rica y de localidades de los municipios de Tihuatlán y Coatzintla, bloquearon con lujo de violencia la carretera Poza Rica-Tuxpan a la altura del entronque con el puente Cazones 1, los manifestantes golpearon a un motociclista que intentaba llegar a su hogar.

Foto: Bloquearon con lujo de violencia la carretera Poza Rica-Tuxpan

De manera por demás arbitraria, los ciudadanos que demandan a la Secretaria del Bienestar la entrega de los cheques de 35 mil pesos, a todos los ciudadanos por igual pese a que no cuentan con un censo que demuestre que fueron dañados por el huracán.

Los manifestantes son manipulados por líderes de colonias que, al parecer, intentan aprovecharse de la necesidad de las personas, motivándolos a tomar las vías de comunicación y oficinas de gobierno como la Secretaria del Bienestar.

Foto: Los manifestantes son manipulados por líderes de colonias que, al parecer, intentan aprovecharse de la necesidad de las personas.

Los líderes aseguran que no removerán el bloqueo en tanto la Secretaria del Bienestar, no les entregue el dinero que esta entregando a los afectados censados, pues afirman que los cheques se deben entregar a todos por igual, sin importar si fueron censados o no.

Foto: Los quejosos golpearon a un joven motociclista que intento evadir el bloqueo, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal.

Los ánimos de los manifestantes se calentaron debido a que varios automovilistas solicitaron el paso hacia sus destinos, incluso los quejosos golpearon a un joven motociclista que intento evadir el bloqueo; al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal.

Por Isaac Carballo Paredes

