Alumnos toman Facultad de Educación Física de la UV ante imposición de director

Boca del Río, Ver.- Alumnos de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana tomaron las instalaciones ubicadas en la calle Mar del Norte en el municipio de Boca del Río, ya que señalan que la Rectoría de la UV les intenta imponer un director.

En estos momentos se encuentra el director interino, Santiago Castineyra Mendoza, pues en diciembre de 2023 se nombró una terna la cual debía entrar en funciones en el mes de mayo.

«A fuerzas quieren hacer otra terna cuando la terna ya está conformada, no quieren respetar nuestros derechos, ese es el punto más importante, que no quieren respetar a lo que se hizo ya como órgano de Facultad, órgano interno de la Junta Académica, y el Vicerrector dice que no, que a fuerza tienen que ser otra una nueva terna, cuando la terna ya está (…) ahorita el 19 de mayo ya hubiera entrado el nuevo director, que estaba conformado por el doctor, Julio Lozano Flores, el profesor Osiris, y el profesor Barradas», mencionó Jessica Martínez Escamilla, Consejera Alumna de FEFUV.