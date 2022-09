Alvarado sin presupuesto para cambiar colector pluvial de calle Rockefeller

Veracruz, Ver.– La alcaldesa de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera confirmó que, el Ayuntamiento a su cargo no cuenta con el presupuesto necesario para remodelar el colector pluvial en la calle Rockefeller esquina con Ignacio de la Llave.

Reconoció que para mejorar el drenaje, los traga tormentas, y el colector pluvial de la cabecera municipal, se necesita apoyo de la CAEV y CONAGUA, debido a que estas obras datan de hace más de 70 años.

«El Ayuntamiento de Alvarado no tiene presupuesto para realizar esta obra, pero si podemos hacer la gestión, las diligencias necesarias para ser escuchados por el Gobierno del Estado, por el Gobierno Federal, por CONAGUA para que nos apoyen, y se le pueda dar de primer momento, un inicio a la remodelación de estar denaje pluvial, alcantarillado, que data de más de 70 años», puntualizó.

Álvarez Vera dijo que al momento no tienen presupuestado el monto total que se llevaría realizar esta obra, aunque dijo tener conocimiento de que sería una alta inversión, motivo por el cual tendrían que recibir el apoyo del Estado y la Federación.

«Este colector pluvial cómo tiene tantos años, quedó instalado por debajo de muchas viviendas, entonces ya no podría ser reparado, porque no podemos destruir las viviendas para repararlo, tendríamos que darle otro curso, entonces en base a todos estos temas, es que estamos preparando un nuevo proyecto que nos permita ayudar a la población afectada, pero no afectar a los que ya están instalados», remató.