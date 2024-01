Alza de gasolina afectará a familias jarochas: Gerardo Loya

Veracruz, Ver.- Hace unas semanas el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Veracruz, Gerardo Loya Romero, realizó la entrega de más de 2 mil pollos, situación que ayudó a varias familias pudieron disfrutar de una cena de Navidad y Fin de Año.

El director de Desarrollo Social, Gerardo Loya Romero, puntualizó que la cuesta de enero será una situación que complicará en demasía a las familias veracruzanas en este 2024, por lo cual se busca mitigar un poco el alza de productos.

«Este inicio de año no será fácil para las familias veracruzanas, se vislumbra un posible aumento en varios productos tras el alza al costo de la gasolina, aunado a ello, tendrán que lidiar con diversos pagos como predial, pago anual anticipado del agua, gastos escolares, entre otros. Durante mis recorridos me he percatado que muchas familias tienen complicaciones para llevar un plato de comida a las mesas, con este actual gobierno federal, el alza de los productos de la canasta básica ha sido un factor que los ha perjudicado y ante lo cual busco la forma de amortiguar un poco la difícil situación que viven día a día», expresó.