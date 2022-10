Amaia Montero preocupa a sus seguidores tras publicar una foto y mensaje en sus redes sociales

España.– La cantante española Amaia Montero, exvocalista del grupo ‘La Oreja de Van Gogh’, se confiesa ‘destruida’ en redes sociales tras publicar este viernes una imagen en blanco y negro que ha puesto en alerta a muchos de sus seguidores en la que aparece con aspecto cansado, expresión ausente y sin peinar ni maquillar.

‘Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida? ‘, escribe además la artista española de forma enigmática entre los múltiples comentarios que despertó esta fotografía, publicada dos veces en Instagram.