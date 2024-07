Ambulante Presenta 2024 se llevará a cabo del 30 de julio al 17 de noviembre de 2024

Ciudad de México.- Ambulante Presenta, regresa este 2024 para celebrar su undécima edición. De de julio a noviembre, las salas y espacios de más de 65 sedes, repartidas en 24 estados de la república, exhibirán una selección de documentales nacionales e internacionales. En su mayoría, las proyecciones serán gratuitas.

Ambulante Presenta es una iniciativa que apuesta por la exhibición de cine documental desde el hacer colaborativo, ofreciendo un catálogo de películas de forma gratuita a

exhibidores, así como una guía para estimular el acompañamiento de cada uno de los títulos. A diferencia de la Gira de Documentales, en Ambulante Presenta las proyecciones y las actividades especiales en torno a las películas se gestionan e implementan directamente por las organizaciones e instituciones locales participantes, siempre con la colaboración de Ambulante, lo que permite establecer un vínculo más estrecho con sus respectivas comunidades y enriquecer la experiencia en todo sentido.

Las proyecciones de Ambulante Presenta 2024 se llevarán a cabo del 30 de julio al 17 de noviembre en veinticuatro estados de la república: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Muchas de las funciones estarán acompañadas de actividades complementarias que permitan al público ampliar su experiencia tras ver las películas y provocar la conversación alrededor de las temáticas que éstas proponen.

El catálogo de Ambulante Presenta 2024 está conformado por los siguientes títulos:

Breaking la vida (Abraham Escobedo-Salas, 2022)

Ch’ul be, senda sagrada (Humberto Gómez Pérez, 2023)

El digno retorno (Jose Eduardo Aguilar, 2023)

El tren y la península (Sky Richards, Andreas Kruger Foncerrada, 2023)

Kenya (Gisela Delgadillo, 2022)

La canción del pulque (Everardo González, 2003)

La danza de Los Mirlos (Álvaro Luque, 2022)

Lo que no se ve (Set Hernandez, 2023)

La mujer de estrellas y montañas (Santiago Esteinou, 2023)

Lejanía (Pablo Tamez Sierra, 2013)

Los reyes del pueblo que no existe (Dano García, 2015)

M20: Matamoros Ejido 20 (Leonor Maldonado, 2023)

Malqueridas (Tana Gilbert, 2023)

Ó Bhéal (Ciara Nic Chormaic, 2023)

Rebeladas (Andrea Gautier, Tabatta Salinas, 2023)

Resurrección (Eugenio Polgovsky, 2016)

Samuel y la luz (Vinícius Girnys, 2023)

Soundtrack para un golpe de Estado (Johan Grimonprez, 2024)

Te nombré en el silencio (José María Espinosa de los Monteros, 2021)

Programas de cortometrajes:

Ambulantito «Del espacio exterior al mundo interior»

Ambulantito «La caja de los cuentos»

«Más allá de la bóveda» (Centro de Producción de Cortometraje)

Resalta la presencia de la música como un motivo que sobrevuela parte importante de la programación, desde el hip hop y la cumbia amazónica hasta la música electrónica y el jazz. Hay también películas de suma importancia para la historia de Ambulante como La canción del pulque, Resurrección y Los reyes del pueblo que no existe, además de documentales recientes que exponen algunas de las problemáticas que asolan el país, pero también los gestos de resistencia: Te nombré en el silencio, Kenya, Rebeladas. Finalmente, es una oportunidad inigualable para descubrir los trabajos que directores mexicanos de gran trayectoria hicieron en el Centro de Producción de Cortometraje en los años setenta, preservados por el Instituto Mexicano de Cinematografía.

El principal objetivo de Ambulante Presenta es promover la exhibición del cine documental mexicano y la formación de nuevos públicos, gestores y espacios alternativos para el cine documental en nuestro país, a través de un circuito de exhibición y de actividades de mediación que faciliten el acceso igualitario y el encuentro entre realizadores, públicos y actores sociales.