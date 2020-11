América empata con Juárez y los deja fuera de la liguilla del Guard1anes 2020

Guadalajara.- Jesús Molina se ha ganado el cariño de la afición de Chivas por su entrega en todos los partidos y también por algunos goles importantes. Tras las constantes indisciplinas en el plantel, el capitán rojiblanco reveló que si volvía a ocurrir una tema extra cancha se haría a un lado.

Luego de las problemáticas que tiene Dieter Villalpando, José Juan Vázquez, Eduardo López y Alexis Peña, los aficionados se han comenzado preguntar si el mediocampista saldrá de club. A través de un video posteado por el club, el canterano de Tigres dejó en claro que saldría del club si se presentará otra indisciplina, la cual ya se dio con Dieter Villalpando.

“Por eso me hago responsable, porque si ellos le fallan al equipo, me fallan a mí y yo no tengo nada que hacer. Tengo que hacerme a un lado también porque creo soy parte importante del equipo y yo como el más grande del equipo me tengo que hacer responsable y no tengo problema en hacerlo“, comentó el futbolista del Rebaño Sagrado.

“Ellos tienen claro que se equivocaron, yo los vi a los ojos y veo que ellos saben que cometieron un error, al reconocer ya es su voluntad el que su profesión se siga alargando o si quieren ser jugadores del montón, o realmente esperan ser comprometidos y profesionales, no somos nadie para no darles una nueva oportunidad. En lo personal, yo soy responsable en ese sentido del vestidor, me considero responsable para ellos“, agregó.

Cabe recordar que Ricardo Peláez y Amaury Vergara confirmaron que los futbolistas involucrados en la indisciplina se encuentran transferibles y no jugarán con el club en el 2021. Por otro lado, se espera que la dirigencia haga pocas contrataciones para apuntalar el plantel de Víctor Manuel Vucetich.

Con información de Radio Fórmula