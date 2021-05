‘Amiga’ le retira invitación de su boda por no tener pareja, pero le pide que lleve el regalo

Coahuila. – A través de las redes sociales, se viralizó una imagen donde una niña pide ayuda en un cartón de cerveza, pues asegura ser maltratada por sus papás, motivo por el cual menciona quererse morir.

La petición de ayuda fue encontrada escrita en una caja de cartón de cerveza, la cual se encontraba en un minisuper ubicado en la colonia Allende, en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila.

A través de su cuenta de Facebook, la usuaria identificada como Astrid compartió la fotografía de la caja de cartón que tenía escrito con lapiz el grito desesperado de ayuda de la pequeña Camila.

“Me partio el corazon. Lo que me encontre escrito en un carton. Señores y Señoras. No Se vale, porque tanto maltrato a nuestros niños: ‘Mi papa Juan me regaña,mi mama Isabel me pega se enoja además me quiero morir Soy Camila’”.