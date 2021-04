Amigos y familia exigen justicia por Monse en la Antimonumenta

Tuxpan, Ver. – Agentes de tránsito quienes día a día emprenden una ardua lucha con los automovilistas, mencionaron que al menos el 80 por ciento de los automovilistas no respeta el reglamento de Tránsito, por lo que aseguraron que no se puede aplicar de forma efectiva, ya que todos resultarían infraccionados.

Los agentes de tránsito aseguraron que entre las faltas que más se comenten son las de manejar mientras se habla por teléfono, no respetar los límites de estacionamiento, el estacionarse en lugares prohibidos, el conducir a exceso de velocidad, no portar el cinturón de seguridad, son motivo de infracción, sin embargo, aquí no es posible su aplicación.

“Si nosotros nos pusiéramos a aplicar el reglamento al cien por ciento, tendríamos parado Tuxpan, pero ello no quiero decir que no se aplique, pero hemos tratado de no ocasionar un caos, sobre todo en las horas pico” puntualizaron. Una de las principales causas por las cuales el reglamento de tránsito no se aplica al cien por ciento, es porque “se trata de hacer conciencia en los ciudadanos, antes de empezar a aplicar infracciones”.

Al menos, de un 80 a un 90 por ciento de los automovilistas viola el reglamento de tránsito, pero “llegará un momento en que tendremos que sancionar lamentablemente”; así mismo aseguraron que en épocas de vacaciones es cuando más se viola en el sentido de que no hay lugares en donde estacionarse, por lo que usan las rampas de los discapacitados, las banquetas entre otros lugares

