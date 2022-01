AMLO asegura que se investigará a fondo el crimen de la periodista Lourdes Maldonado

Baja California.– El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, rechazó tener algún vínculo con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada el pasado domingo en la colonia Santa Fe, en Tijuana, Baja California.

En entrevista para Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, Bonilla Valdez afirmó que, en caso de ser requerido por las autoridades, está dispuesto a declarar. Rechaza que tenga algún vínculo con el asesinato de Lourdes Maldonado.

“Sí. Absolutamente. Lamento mucho lo que le pasó. Pero somos ajenos a cualquier situación que pasó con ella. Y estoy seguro que se va a esclarecer pronto. Entonces, ahí se van a poner las cosas en calma”, dijo el ex mandatario de Baja California.

Jaime Bonilla asegura ser inocente

Aseguró que no tenían relación alguna con el asesinato de la comunicadora pero recalcó que no tenía nada personal con ella. “Ella tenía un trámite, de una demanda laboral de hace muchos años con la empresa nunca ha habido nada personal con ella.

“La conocía no de cercanos porque ella fue, en algún tiempo, colaboradora de mi empresa pero tenía muchos años que no la trataba. En una ocasión fue a visitarme cuando yo era gobernador sobre varios temas que tenía pero siempre hubo buena relación”, dijo.

Lourdes Maldonado demandó a Bonilla

Aseguró que nunca tuvo una fricción con la periodista pese a que tenía entablado un juicio contra una de las empresas de Bonilla. Además indicó que se enteró del asesinato de Lourdes Maldonado cuando se encontraba en la casa de su hijo, la noche del domingo.

“Anoche, estaba en casa de mi hijo, con mi nuera, y me habló el director del canal para decirme de esta desgracia, fue como me di cuenta”, reveló el ex gobernador de Baja California ante el asesinato de la periodista.