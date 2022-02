AMLO: Carlos Loret de Mola ganó más de 35 millones de pesos en 2021

El presidente AMLO reveló que Carlos Loret de Mola ganó más de 35 millones de pesos en 2021 durante la conferencia mañanera de hoy.

Desde Hermosillo, Sonora, AMLO comparó lo que él recibió como presidente y lo que Carlos Loret de Mola como comunicador en más de 5 medios de comunicación durante 2021.

En la tabla presentada por el presidente durante la mañanera, se puede ver cuántos millones de pesos recibe el periodista por cada medio de comunicación que trabaja.

El presidente dijo sobre las ganancias anuales de Carlos Loret de Mola, por su trabajo en medios de comunicación, es que le había llamado la atención que estuviera Televisa.

“Pero lo que me llama mucho la atención y me lo va a tener que aclarar Televisa. Los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa, y le dieron 11 millones 800 mil pesos”

AMLO

Tras mencionar esto AMLO continuó explicando de dónde era cada medio de comunicación en el que se desarrollaba Carlos Loret de Mola.

En los que destacan:

Televisa (México)

Radiopolis (España)

Latinus

El Universal (México)

The Washington Post (Estados Unidos)

Otros