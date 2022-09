AMLO confirma que Sedena sufrió un ataque cibernético

México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que un grupo de hackers llevó a cabo un ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde fueron extraídos varios archivos, entre ellos, el referente a su estado de salud.

“Extraen archivos. Son gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que manejan desde el extranjero, que no es de México”, refirió.

“Quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser una agencia o un grupo del extranjero. Al no ser que sea nacional, lo dudo, por ese antecedente que ellos mismos sostienen, alguien me informó que han hecho algo parecido en Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador”, señaló.

El pasado jueves se reveló un hackeo a los archivos de la Sedena, llevado a cabo por un grupo denominado Guacamaya, donde fueron expuestos presuntos operativos de seguridad, contratos del propio Ejército, e incluso sobre la salud del mandatario mexicano.

En los archivos se detallan traslados a hospitales y que fue diagnosticado con gota e hipotiroidismo. Lo anterior se suma a los problemas cardiovasculares y de hipertensión.

“Pero es de domino público, todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero porque había un riesgo de infarto, y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, me dijeron que había qué hacerlo, les pedí unos días. En eso me dio COVID-19 y tuve que esperar a que pasara el COVID y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo”, adujo