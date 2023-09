AMLO critica que la Cámara Baja de EU aprobara frenar ayuda económica a México por no combatir tráfico de fentanilo

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un nuevo respaldo a la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, de quien apuntó que seguirá en dicho cargo pese a las denuncias de corrupción.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que no tiene pruebas presuntos actos de corrupción cometidos por Guevara Espinoza, de quien alabó su trabajo al frente de la Conade.

“Es que hay muchas denuncias y hay que demostrar que tengan sustento, no se trata de denunciar por denunciar y yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte y eso es lo que puedo comentar, aunque respeto a los críticos y a quienes no opinan lo mismo”, enfatizó.

«Que las autoridades resuelvan, en este caso la FGR, pero yo no tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción, no tengo pruebas”, agregó.

El mandatario mexicano dejó en claro que si hay retraso en los pagos de apoyos a deportistas, se debe atender lo más pronto posible, pero no por esta situación descalificar el trabajo de la ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

“Si hay eso retraso hay que resolver lo que están demandando los deportistas, pero es lo mismo, no hay que politizar las cosas. Si no están siendo atendidos los deportistas, hay que atenderlos y responder las cosas, pero que no se quiera descalificar el trabajo de na Guevara, que ha hecho bien las cosas, si no, ya tendría todos los elementos. Ahora no se oculta nada, todo se sabe”, subrayó.