AMLO decreta plan hidráulico para Nuevo León

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una carta a su homólogo Joe Biden para que el mandatario estadounidense aclare quién solicitó la consulta de revisión de disputadas interpuesta por el gobierno de Estados Unidos.

Cuestionado sobre hasta dónde está dispuesto México a defender su soberanía nacional, el mandatario descartó una ruptura del T-MEC; sin embargo, señaló que su gobierno no entregará la “independencia” del país, aunque eso implique “no tener acceso” al mercado estadounidense.

“Si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además no tienen razón”, sentenció AMLO en Palacio Nacional.

“Estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Estoy con ganas de enviarle una carta para decirle:

‘Oiga, qué está sucediendo. A lo mejor usted no está informado, porque usted siempre me ha dicho, y le creo, que nuestra relación siempre se va a dar con un pie de igualdad y que respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata’.