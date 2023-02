AMLO defiende a Delfina ; «es honesta», afirma

México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que Delfina Gómez Álvarez, exsecretaria de Educación Pública (SEP) y hoy aspirante por Morena a la gubernatura del Estado de México, es una “mujer honesta, incapaz de robarse un centavo”.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador la defendió de los señalamientos de presuntas irregularidades por 830 millones de pesos en la SEP, justo cuando Delfina Gómez era la titular de dicha dependencia, y que fueron encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Es bueno que se pregunte esto, porque ayuda a aclarar muchas cosas para la gente, con el propósito de que no haya manipulación en el manejo de la información. Cuando la ASF hace una investigación son, casi en la mayoría de los casos, irregularidades, no son actos de corrupción, así de categórico (…) Entonces, aclarar que sí la ASF hace observaciones a una dependencia, no significa que haya corrupción“, manifestó.