AMLO deja en claro que no está en contra de empresarios ni comerciantes pero sí de la riqueza mal habida

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no está en contra de los empresarios ni de los comerciantes que han hecho su fortuna de conformidad con la ley, pero sí dijo estar en oposición de la riqueza mal habida así como de los que se dedican a saquear y a robar al país.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador se lanzó en contra de aquellos empresarios que no pagan impuestos, y que culpan a otros de la situación fiscal que existe en el país.

“No puedo estar en contra de empresarios ni de comerciantes, estoy en contra de la riqueza mal habida de los que se dedican a saquear y a robar, y que además ni siquiera pierden su respetabilidad y lo ven normal, todavía hasta se atreven a culpar a otros. Ellos no pagan impuestos, ah, pero en sus exposiciones, en sus pláticas, sus conversaciones, es porque sostienen que el problema fiscal de México es porque los ambulantes, los de la economía informal, no pagan impuestos”, aseveró.

El mandatario mexicano indicó que hay mucha hipocresía en el conservadurismo, ya que son “son muy corruptos y muy hipócritas, y les molesta mucho el que se esté llevando a cabo un proceso de transformación, con una democracia auténtica, verdadera”.

Sobre aquellos empresarios que señalan que el Gobierno los extorsiona con el cobro de impuestos, López Obrador los invitó a presentar pruebas sobre estos señalamientos.

«Lo único que pediría es que presentaran las pruebas y si presentan las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad”, argumentó.

“¿Saben porque he podido junto con millones de mexicanos llevar a cabo esta transformación? Porque tenemos autoridad moral, si fuésemos corruptos estaríamos sometidos, nos tendrían de rodillas, porque no se puede llevar a cabo una transformación ni combatir la corrupción si no se tiene autoridad moral, si no se tiene autoridad política”, refirió.