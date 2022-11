AMLO enviará terna de candidatos para la Cofece

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y enviará al Senado de la República una terna de candidatos, a fin de completar el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Sostuvo que respetará la orden del Poder Judicial, por lo que mandará en breve una lista de candidatos.

“Si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados –que eso sería lo mejor, lo ideal–, si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana hacia el futuro lo puedan hacer, hay que cumplir”, argumentó.