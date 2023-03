AMLO expresa con dolencias por muerte de «Chabelo» y recuerda que su hijo mayor se despertaba para verlo

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de llevar a cabo un “turismo político derechoso, facho“, tras su reciente gira por los Estados Unidos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador se lanzó contra que Córdova Vianello es “un representante de la oligarquía de México, un personaje antidemocrático”.

“Es muy acorde con lo que él representa, lo que significa: un representante de la oligarquía de México, un personaje antidemocrático, de la élite política del país, entonces no es ninguna novedad que se reúna con Almagro (Luis, secretario general de la OEA), son iguales, como con otros internacionalistas que están en Washington o con los que están en el Departamento de Estado dedicados a apoyar a los movimientos de derecha de América Latina y el mundo, no es ninguna novedad, es normal”, declaró.

«Si acaso sería que está utilizando dinero del pueblo de México para hacer este turismo político derechoso, facho, pero eso es todo, que le cueste al pueblo pues, que del presupuesto se le pague para ir a conspirar en contra del pueblo de México, pero vivimos en un país libre y hay tolerancia”, puntualizó.

El consejero presidente del INE llevó a cabo una gira por los Estados Unidos, donde se reunió con diferentes funcionarios, entre ellos el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols; el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; así como el jefe de la División de Asistencia Electoral de Naciones Unidas (ONU), Craig Jenness.

El oficialismo ha criticado dicha gira por Estados Unidos por parte de Lorenzo Córdova, quien está a tan solo unos días de dejar su cargo en el INE.

Pese a lo anterior, el mandatario mexicano dejó en claro que “se garantiza el derecho a disentir, no hay problema y ellos ni se dan cuenta, lo ven normal porque así era antes y creen que así deben seguir siendo las cosas, s resisten a entender de que ya hubo un cambio, per ayer vimos cómo se asesor principal, otro consejero puso un tuit diciendo que el pueblo no existe”.

Con información de López-Dóriga Digital