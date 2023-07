AMLO expresa condolencias por fallecimiento del historiador de izquierda Adolfo Gilly

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte este martes del historiador argentino Adolfo Gilly, afincado en México desde hace décadas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador hizo un breve repaso de la obra de Gilly y envió su pésame a sus familiares y amigos.

«Antes de iniciar este miércoles quiero expresar nuestra tristeza por el fallecimiento de Adolfo Gilly, un historiador, maestro, universitario de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM“, dijo.

“Fue un escritor, tiene una obra que es indispensable para entender el proceso revolucionario mexicano que se llama ‘La Revolución Interrumpida’, es básico, es como el de (John) Womack de ‘Zapata y la Revolución’. Son libros clásicos, obligados para entender los proceso políticos económicos y sobre todo lo que tiene que ver con el movimiento popular en México”, puntualizó “Un abrazo a sus familiares, a sus amigos de, estuvo aquí con nosotros hace como un año, vino aquí a Palacio. Me trajo un libro sobre Felipe Ángeles, es una gran obra, es un gran trabajo. Y Adolfo Gilly también fue militante del movimiento por la democracia durante muchos. años. Un abrazo a sus familiares amigos, compañeros académicos, historiadores y a sus alumnos”, indicó.

El docente e historiador argentino Adolfo Gilly, afincado en México desde hace décadas, murió este martes a los 95 años, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Lamentamos el fallecimiento del doctor Adolfo Gilly, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la UNAM. Por más de 30 años desarrolló su labor de docencia e investigación en la Universidad”, apuntó en Twitter la institución.

De Gilly, quien fue profesor de historia y ciencia política de la FCPS de la UNAM, la institución agregó: “fue defensor e impulsor de las mejores causas de la izquierda universitaria”.

Según datos de la UNAM, Adolfo Atilio Malvagni Gilly, nació en Buenos Aires, Argentina, 1928. Se graduó en 1946 como maestro normalista en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta de Argentina. En 1948 obtuvo la licenciatura en Producción de Justicia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Era doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a partir de 1994.

Desde hace más de 40 años desarrolló su labor de docencia e investigación en la UNAM, dentro de la Facultad de Economía, en los años de 1977 y 1978, y a partir de 1979, en la FCPYS.

Por su reconocido prestigio intelectual fue invitado como profesor visitante en varias universidades de Estados Unidos como la: University of Chicago (1982); Columbia University (1989); University of Maryland at College Park (1995); Stanford University (1977); Yale University (2000) y New York University (2003).

“Su pasión en torno a los temas sobre los procesos histórico-sociales del siglo XX de México, ha dado como resultado una fecunda y constante producción. Su obra clásica en este terreno, ‘La revolución interrumpida’, publicada en 1971, cuenta a la fecha con 35 ediciones. Es uno de los estudios inaugurales de un nuevo paradigma en la historia del México moderno”, apuntó la UNAM.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE