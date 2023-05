AMLO indignado por absolución de jueces a José Luis Abarca

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el Poder Judicial luego de que un tribunal en Tamaulipas absolviera al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador refirió que el Poder Judicial está al servicio de la oligarquía y quedó intacto después del periodo neoliberal.

Foto: Infobae

«Yo les diría que el Poder Judicial prácticamente quedó intacto, como estaba (…) Aunque hay excepciones honrosas, pero no es la regla, es la excepción, el Poder Judicial está al servicio de la oligarquía porque lo que había en México,, eso lo tengo claro y lo puedo fundar teóricamente”, dijo.

No era una democracia, era una oligarquía con apariencia de democracia porque no dominaba el pueblo, y en México dominaba una minoría, el pueblo no existía, por eso todas estas decisiones de jueces, amparos, de todo tipo”, indicó.

El Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito en Matamoros, Tamaulipas, absolvió el martes a quien fuera alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por el caso del secuestro de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

“Se dicta sentencia absolutoria en favor de (José Luis Abarca Velázquez), por el ilícito de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2 fracción I, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por las consideraciones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo”, se lee en el documento.

El mandatario mexicano dejó en claro que esta sentencia no afectara en el compromiso de encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desparecidos desde septiembre de 2014.

Foto: N+

“No afecta porque nosotros continuamos con la investigación, y no vamos a incumplir el compromiso que tenemos con adres y madres de los jóvenes desaparecidos, estamos enfrentando muchos obstáculos, como en todo, pero como venimos de luchar contra cacicazgos, mafias, oligarquías, Gobiernos corruptos, hasta nos crecemos, como decía Ponciano Arriaga ‘entre más me golpean más digno me siento’”, enfatizó.

“Es todo un desafío y me siento muy fortalecido porque no estamos solos, somos millones, hay un despertar ciudadanos, estamos viviendo un momento estelar en la historia de México”, agregó.

Con información de López-Dóriga Digital