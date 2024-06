AMLO inicia este martes dispersión de recursos para el programa La Clínica es Nuestra

Cotija, Michoacán.- Presuntos sicarios asesinaron a balazos a Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio de Cotija, en el estado de Michoacán.

El Gobierno del estado de Michoacán confirmó que la alcaldesa, afiliada al Partido Acción Nacional (PAN), fue asesinada la noche de este lunes por un grupo de sicarios que la sorprendió en la plaza principal de Cotija, comunidad colindante con el estado de Jalisco.

Los agresores dispararon rifles de asalto desde una camioneta en movimiento, dejando herido además a uno de los escoltas de Sánchez Figueroa al tiempo que los hombres armados huyeron en el vehículo.

Foto: Infobae

Los primeros reportes indicaron que la alcaldesa recibió al menos 19 impactos de bala, pero aún con vida fue trasladada a un hospital regional, donde murió alrededor de las 21:30 h.

En 2023, Sánchez Figueroa, fue secuestrada en el municipio de Zapopan, pero fue liberada días después, hechos por los que al menos tres personas fueron detenidas.

En ese momento, Sánchez Figueroa, se dijo con temor de hablar sobre las peticiones que recibió de sus captores para ser liberada e indicó que estas ya las había recibido anteriormente por medio de llamadas.

Foto: Animal Político

Aunque no reveló las solicitudes por temor sí enfatizó que no necesariamente se trata de cosas ilegales sino de asuntos que no están del todo en sus manos.

Yolanda Sánchez señaló que quería continuar siendo alcaldesa, pero que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido, toda vez que su familia se vio seriamente afectada por su secuestro.

Con información de López-Dóriga Digital