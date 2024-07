AMLO invitado al Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos en Boca del Río

Jamapa, Ver. – Desde la noche la noche de este martes, habitantes de varias localidades del municipio de Jamapa se han quedado sin luz debido a las diversas tormentas que han azotado la entidad veracruzana.

Los propios habitantes cercanos al Río Jamapa instaron al resto de los ciudadanos a no mentir sobre el desborde del río en redes sociales o grupos de WhatsApp, pues hasta el momento, si bien ha incrementado su nivel no hay riesgo hasta ahora de desborde.

Foto: Alejandro Ávila

«Hace 12 años fue la última vez que se salió (el río), 10 – 12 años, ya tiene su tiempo, había subido, pero no pasaba de donde estaba el cimiento de la casa no pasaba de ahí, o sea no subía de ahí, ya que llegará hasta acá era otro tema más grande y no pasaba nada», mencionó al señor Jacobo.

Por su parte, el señor Cesar Cruz, dijo que las autoridades municipales en específico las del área de Protección Civil se mantienen atentos al cauce del río y en constante monitoreo para dar aviso a los ciudadanos que se encuentran en posible riesgo, hasta el momento se mantiene todo tranquilo.

Por Alejandro Ávila