AMLO llama a la ciudadanía a votar en las elecciones de junio y no dejarse atemorizar

México. – Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, llamó a la ciudadanía en donde habrá elecciones a inicios de junio próximo a que participe y que no se deje atemorizar ante quienes no quieren la democracia en el país.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador afirmó que la autoridad debe garantizar la seguridad en los próximos comicios.

Ya la gente no lo permite, no lo tolera y tampoco el miedo, las amenazas y siempre digo que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Si nos atemorizan nos quedamos en la casa, nos metemos a la cama, nos tapamos, ya estamos vencidos. ¡No! Hay que salir a ejercer nuestros derechos ciudadanos”, dijo.

Foto: Ahora Noticias

“Ya la autoridad tiene que garantizar que haya paz y tranquilidad, que nadie sea agredido, eso va a corresponder como siempre a seguridad pública en los estados, la Guardia Nacional tiene que estar pendiente”, explicó.

«Pero que no se dejen intimidar los ciudadanos, hay que salir y participar, porque quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo, no quiere que la gente participe, le conviene la abstención”, puntualizó.

El mandatario mexicano dejó en claro que es el pueblo de México, y que su arma más importante , en una democracia, en el caso de nuestro país es la credencial de elector: “hay que participar, eso es lo que puedo decir”.

La carrera política en México arrecia poco menos de dos semanas unas elecciones claves de gobernadores en seis estados, unos comicios que medirán la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, revelarán la fuerza de la oposición y pueden afianzar el control territorial del oficialismo.

Los estados de la República en donde habrá elecciones el próximo 5 de junio son Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes y Durango.

Con información de López-Dóriga Digital