AMLO llama «metiches» a quienes dan alerta de viaje EU-Méx

México. – Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que su principal preocupación en este momento es el aumento en el precio de la tortilla, que se ha venido incrementando en las últimas semanas en el país.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el mandatario mexicano apuntó que ayer sostuvo una reunión con su Gabinete en donde se decidió reforzar el plan antiinflación de su Gobierno.

“Si me preguntan cuál es ahora mi preocupación principal, es el aumento en el precio de la tortilla, ayer tuve una reunión para eso, vamos a reforzar el plan antiinflacionario”, dijo.

“Eso afecta a la gente, es lo que más me preocupa y ocupa, siempre estoy pensando en la situación económica, social de la gente, mucho más que otras cosas.Desde luego muchísimo más que la politiquería, porque si si no atendemos al pueblo no cumplimos con nuestro deber”, puntualizó.